Zum Leben bleibt fast nichts

Weltweit verschärft sich die soziale Not im Schatten des Krieges in der Ukraine, vor allem in ärmeren Staaten. So auch im westafrikanischen Sierra Leone: Kadijah Kamara lebt mit ihrer Familie in Wellington, im Osten der Hauptstadt Freetown. Die ersten Gewitter der nahenden Regenzeit haben es noch nicht geschafft, den roten Staub wegzuspülen, der nahezu auf allem liegt. Kamara sitzt auf einem klapprigen Plastikstuhl vor ihrer schwarzgrauen Hütte und hat zwei Kinder auf dem Arm. »Seit diesem Krieg von Russland«, sagt sie, »weiß ich nicht, wie wir überleben sollen«.

Sierra Leone importiert 100 Prozent seines Erdöls und verfügt nur über begrenzte Lagerkapazitäten. »Wir müssen alle zwei Wochen neu importieren, um den täglichen Verbrauch von 1,3 Millionen Litern zu decken«, sagt der Sprecher der Nationalen Petroleumagentur, Lansana Fofanah. Unmittelbar nach dem russischen Einmarsch trafen die Auswirkungen des Krieges den Energiemarkt »hart«. Die Folge waren lang...