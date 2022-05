Die Reise mit Lulu

»Der Hund ist die Tugend, die sich nicht zum Menschen machen konnte«, wusste Victor Hugo. Bei Channing Tatum klingt das so: »Du bist sicher nicht das Mädchen, mit dem ich in der Badewanne landen wollte, aber ich denke, man muss nehmen, was man kriegt.«

Die Auserwählte ist die belgische Schaferhündin Lulu. Mit ihr gibt Tatum in seinem Regiedebüt »Dog – Das Glück hat vier Pfoten«, das er zusammen mit Reid Carolin gedreht hat, ein wie in ­Buddy-Movies so üblich zunächst äußerst gegensätzliches, im letzten Drittel dann aber harmonisches Paar ab. Das Besondere an der zum Teil autobiographischen Geschichte: Mann und Hündin sind hier beide traumatisierte Kriegsveteranen, die sich nach einem mehr als schwierigen Start zusammenraufen müssen.

2022 könnte ohnehin das Kinojahr des Channing Tatum werden. Nach der wirklich witzigen Abenteuerkomödie »The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt«, legt der vom Magazin People im Jahre 2012 zum »Sexiest Man Alive« gewä...