Sanfte BarBaren

Also folgendermaßen: Hatte eine Lesung in dieser Bar, und ich verschenke meine Bücher, zack, zack, zack, aber ein Girl drückt mir einen Schein in die Hand, und ich sage:

– Ich will kein Geld.

– Natürlich nimmst du das Geld.

– Nein.

– Doch.

– Entweder du nimmst den Schein zurück, oder ich zerreiße ihn.

– Mach …! Ist mir egal!

Ich zerreiße den Schein, und sie sagt:

– Damit kannst du mich nicht beeindrucken. Den kann man kleben.

Also halte ich die blauen Hälften über eine brennende Kerze, und die Moneten gehen in Flammen auf.

– Was ist jetzt mit dem Buch, sagt sie. Bekomme ich eins oder nicht?

– Ich habe keins mehr.

– Du lügst doch.

– Lass uns Nummern tauschen, sage ich. Dann können wir uns treffen und …

– Vergiss es!

Stunden später schiebe ich den kleinen Schlüssel in den Briefkasten, und die ganzen Rechnungen flattern auf den Boden, dazwischen ein fetter Umschlag, Inhalt: »Der Sound der Nacht« von Bernd HARLEM Fischle, ich schlage den Gedichtband auf, irgendwo mittendrin...