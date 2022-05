Fehlschlag statt Fanal

Der am 18. Mai 1942 verübte Brandanschlag im Berliner Lustgarten auf die Ausstellung »Das Sowjetparadies« wird immer wieder als hervorragendes Beispiel für jüdischen Widerstand in Nazideutschland genannt. Dabei droht der konkrete politische Hintergrund der Aktion in Vergessenheit zu geraten. Doch ohne die Vorgeschichte bleibt die Tat unverständlich.

Herbert Baum und viele seiner Freunde und Genossen wie Martin und Sala Kochmann, Werner Steinbrinck, Werner Schaumann und Hans-Georg Vötter waren Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbands der KPD (KJVD), mehrheitlich aus dessen Unterbezirken Neukölln und Berlin-Südost. Nach der Verhaftung von Martin Kochmann im August 1934 hatten Herbert Ansbach und Herbert Baum die Leitung des Unterbezirks Südost übernommen, wobei sie von Werner Steinbrinck und Kurt Siering unterstützt wurden. Der Unterbezirk gab eine eigene Zeitung heraus und gehörte von 1933 bis 1937 zu den aktivsten Gliederungen der Kommunisten in Berli...