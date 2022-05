Suitner, Spitzer

Ein international gefragter Dirigent aus der DDR war Österreicher. Am 16. Mai vor 100 Jahren wurde Otmar Suitner in Innsbruck geboren, wo er wie auch in Salzburg studierte. Nach dem Krieg nahm er Engagements in Remscheid und Ludwigshafen an. Hier lernte Helmut Kohl ihn kennen und schätzen und setzte sich als Spitzenpolitiker später dafür ein, dass er in der BRD gastieren soll. Dieser Einsatz war nötig, denn Suitner wurde 1960 als Chefdirigent an die Staatskapelle Dresden gerufen und war von 1964 bis 1971 und dann wieder von 1974 bis 1991 Generalmusikdirektor an der Deutschen Staatsoper in der DDR, wo er auch seinen Wohnsitz nahm. Das mochten konservative Politiker überhaupt nicht. So kam es, dass Suitner als Gastdirigent in allen Ländern Europas, in den USA und in Lateinamerika gefeiert wurde. In Tokio machte man ihn zum Ehrendirigenten. Nur in die BRD rief man ihn nach 1967 nicht mehr. In der DDR wurde Suitner nicht nur für seine Dirigate im klassischen ...