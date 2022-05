Saustall in Aufruhr

Die Nerven liegen blank, sind bis zum Zerreißen angespannt. Und dann auch das noch: Der deutsch-niederländische Fleischwarenkonzern Vion hatte am vergangenen Freitag einen Brief an seine Lieferanten von Schlachtschweinen verschickt, der jW vorliegt. Darin kündigen die Einkaufschefs der Vion-Standorte in Crailsheim, Landshut und Vilshofen an, ab Montag für ein Kilogramm Schlachtschwein statt 1,80 Euro nur noch ein 1,60 Euro zahlen zu wollen. Bereits Tage zuvor war der Preis um 15 Cent auf 1,80 Euro je Kilogramm Schwein gerutscht.

Die Reaktion kam prompt. »Ich bin geschockt und habe Angst!« schrieb Agrarblogger Bernhard Barkmann am Freitag auf seinem Twitter-Account. Falls die nochmalige Preissenkung wahr würde, »implodiert die Schweinehaltung in Deutschland«, betonte der kleinbäuerliche Massentierhalter aus dem Emsland am Montag gegenüber jW. Ähnlich alarmiert äußerte sich der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) gleichentags in einem Statemen...