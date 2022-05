Amazonen und Erektionen

Es fiel schwer, keine Symbolik darin zu sehen, als der bunte, laute Demonstrationszug der KPÖ – erstmals keine Oppositionspartei mehr – am 1. Mai den Hauptplatz überquerte, auf dem die SPÖ gerade ihre Kundgebung abhielt, und diese mit Trommeln und Sprechchören dann gnadenlos übertönte. Mit Genugtuung nahm der Stadtschreiber zur Kenntnis, dass die KP in dieser eigenartigen Stadt Graz besser zu mobilisieren imstande ist als die Sozialdemokraten oder irgendwelche Gewerkschaften. Trotz Regenwetters sollen es 800 Genossen gewesen sein, die zum Eisernen Tor zogen und dort die Rede von Robert Krotzer hörten. Leider ist auch im auf dem Papier nach wie vor neutralen Österreich nicht mehr selbstverständlich, woran der Gesundheitsstadtrat erinnerte: »Jeder Euro, der jetzt zusätzlich in die Rüstung fließt, wird uns bitter fehlen, wenn es um Soziales, Gesundheit, Pflege oder Bildung geht. Wir brauchen nämlich nicht Waffen, Waffen und nochmals Waffen – sondern Frieden!...