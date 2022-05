»Wegen der Meldepflicht gehen sie nicht zum Arzt«

Menschen, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, sind faktisch von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Auf dieses Problem haben Sie mit Verweis auf einen aktuellen Fall aufmerksam gemacht. Worum geht es dabei?

Wir klagen mit einem Kläger aus dem Kosovo, der dringend medizinische Versorgung braucht. Er lebt und arbeitet schon seit fast 30 Jahren in Deutschland, vor fünf Jahren verlor er seine Aufenthaltserlaubnis wegen einer Formalie. Er litt schon seit längerer Zeit an Kurzatmigkeit, konnte nicht zum Arzt gehen und erlitt dann einen Herzinfarkt. Im Krankenhaus wurde er notoperiert. Dort ging man fälschlicherweise davon aus, dass er krankenversichert ist. Danach bekam er eine Privatrechnung von über 5.000 Euro, die er nicht zahlen kann. Er versucht, das in Raten abzustottern, nur steht jetzt voraussichtlich eine zweite OP an. Eigentlich haben Menschen ohne Papiere in Deutschland einen Anspruch auf Gesundheitsversorgung, genauso wi...