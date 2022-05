Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Mai 2022, Nr. 112

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Illusion und Imperialismus Episode und Kontext. Vor 50 Jahren wurden die Ostverträge verabschiedet. Trotz aller folgenden Umbrüche haben sie dennoch etwas mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun Georg Fülberth Am 17. Mai 1972 verabschiedete der Deutsche Bundestag die sogenannten Ostverträge mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen. Für diejenigen, die dies damals bewusst erlebt haben und heute schon recht betagt sind, mag das ein Anlass für Veteranennostalgie sein: Ja, das seien noch Zeiten gewesen! Im April war ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Willy Brandt gescheitert. Unmittelbar danach zeigte sich, dass seine Koalition mit der FDP keine Mehrheit mehr hatte. Die Ostverträge kamen gerade noch durch, weil die Union sich mehrheitlich der Stimme enthalten hatte. Danach: Wahlkampf, Willy-Euphorie, erstmals stellte die SPD die stärkste Fraktion im Bundestag. Die Jusos gingen vor Begeisterung über Tische und Bänke und konnten auf dem Parteitag 1973 nur mühsam wieder eingefangen werden. Einige fragten, ob nun der Sozialismus komme. Wer nicht so weit in die Zukunft denken wollte, meinte aber eines zu wissen: Frieden für alle Zeit, niemals mehr werde es einen Kr...

