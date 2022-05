Jüdische Mahnwache unerwünscht

Dieser Freitag der 13. war ein neuer Tiefpunkt. Die Berliner Versammlungsbehörde hat für dieses Wochenende auch die israelkritische Demonstration einer jüdischen Friedensorganisation untersagt. Die »Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e. V.« durfte am Freitag keine Mahnwache für die wohl von israelischen Soldaten getötete palästinensische Journalistin Schirin Abu Aqla abhalten, deren Trauerzug am selben Tag in Jerusalem von Polizisten gewaltsam aufgelöst wurde.

Die von der Organisation angemeldete Versammlung mit 300 erwarteten Teilnehmenden sei eine Ersatzveranstaltung, weil vom Freitag bis diesen Sonntag ein Verbot für »›Al Nakba‹-Versammlungen« bestehe, heißt es in einer von der »Jüdischen Stimme« per Twitter veröffentlichten E-Mail der Versammlungsbehörd...