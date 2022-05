Formsache Beitritt

Mit dem wohl kurz bevorstehenden NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens geht die Ära ihrer Neutralität nun auch offiziell dem Ende entgegen. Faktisch existiert die Bündnisfreiheit der beiden Staaten schon seit Jahren nur noch auf dem Papier.

Finnlands Neutralität war ursprünglich ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs: Nach seiner Niederlage an der Seite Nazideutschlands konnte das Land nicht anders, als am 6. April 1948 einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion zu unterzeichnen. Zugleich aber setzte Helsinki alles daran, außenpolitisch zumindest neutral zu bleiben. Schweden hielt ebenfalls an seiner seit Anfang des 19. Jahrhunderts bestehenden Neutralität fest und schloss sich nicht wie Dänemark und Norwegen der NATO an. Das lag auch daran, so hat es der einstige schwedische Ministerpräsident Carl Bildt vor kurzem in dem US-Fachblatt Foreign Affairs beschrieben, dass Stockholm Helsinki nicht unter sowjetischen Druck bringen und dessen Neutralität gefährd...