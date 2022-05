Heiland des Tages: Elon Musk

Was verbindet einen Neonazi und einen Afroamerikaner? Laut Radio Eriwan im Prinzip nichts. Medial haben aber sowohl das »Asow«-Bataillon wie auch Elon Musk einiges auf dem Kerbholz und nutzen – wahlweise besitzen – gerne das so beliebte Internet. Aber weil die am Mittwoch abend auch vom ZDF-»Heute-Journal« präsentierten Bilder der »Helden« von »Asowstal« in Mariupol im Stile einer National Geographic-Reportage – abgelichtet von jemandem, der »offensichtlich im Fotografieren Erfahrung hat«, plus Kommandeur mit Augenklappe nicht ausreichten, hat Musk persönlich auc...