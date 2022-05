Sundiata Acoli kommt frei

In den USA soll der heute 85jährige politische Gefangene Sundiata Acoli nach fast 50 Jahren Haft in Kürze auf Bewährung freigelassen werden. Die überraschende Entscheidung, den früheren Militanten der Black Panther Party (BPP) zu entlassen, traf der Oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates New Jersey am Dienstag. Die Richter erklärten ausdrücklich, sie seien »abgesehen von den politischen Bedenken, die Acolis Fall zugrunde liegen« zu der Überzeugung gelangt, der für den Häftling zuständige Bewährungsausschuss habe zu Unrecht seit 1992 achtmal in Folge Acolis Entlassungsanträge abgelehnt.

Der Ausschuss habe nicht bewiesen, dass Acoli mit »hoher Wahrscheinlichkeit nach seiner Entlassung erneut ein Verbrechen begehen« werde, heißt es in der schriftlichen Begründung des Gerichts. »Acoli muss freigelassen werden, weil bei ihm die gesetzlichen Standards für die Gewährung von Bewährung erfüllt sind, ohne Rücksicht auf äußere Faktoren wie Sympathie, Abneigung oder...