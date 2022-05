Junior übernimmt in Manila

Als sich Klarheit darüber abzeichnete, wer die Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen gewonnen hat, zitierte das Nachrichtenportal Rappler den folgenden kritischen Tweet: »Legt den Sicherheitsgurt an. Die dunkle Seite der Geschichte kommt erst noch«. Es ist nicht nur eine Stimme, die warnt, was dem südostasiatischen Inselstaat unter Ferdinand Marcos jr. als Staatschef bevorstehen könnte, wenn er voraussichtlich am 30. Juni ins Amt eingeführt wird. Auch studentische Organisationen an verschiedenen Universitäten haben zum Widerstand aufgerufen. »Keine Lehrveranstaltungen unter Marcos als Präsident«, lautete das Motto.

Der 64jährige hatte sich am Montag mit deutlichem Vorsprung gegen neun Gegenkandidaten durchgesetzt. Seine stärkste Kontrahentin war die scheidende Vizepräsidentin Maria Leonor Robredo, die ihn noch 2016 im Rennen um dieses Amt knapp geschlagen und den weiteren Aufstieg des damaligen Senators temporär gestoppt hatte.

Diesmal reichte alle Mob...