»Zusammen sind wir stärker«

In das vom Braunkohletagebau bedrohte Dorf Lützerath laden Sie für den 28. Mai zum Internationalistischen Jugendfestival ein. Die Klimaschutzbewegung plant dort gemeinsam mit der Wiederaufforstungskampagne für Nordsyrien »Make Rojava Green Again« einen »Ort der Begegnung, der revolutionären Perspektiven und des Austausches«, wie es heißt. Worum geht es Ihnen?

Als Teil der linken Klimagerechtigkeitsbewegung wollen wir verdeutlichen: Die ökologische Revolution der kurdischen Freiheitsbewegung in Rojava ist relevant für den Kampf gegen die Klimakrise. Beide Bewegungen streben gemeinsam eine Alternative zum ausbeuterischen, zerstörerischen Kapitalismus an. Es geht um eine ökologische und bedarfsorientierte Landwirtschaft und eine an die natürliche Umgebung angepasste Wirtschaftsweise. Auch deshalb treffen wir uns in Lützerath, dem Dorf im Rheinland, das im Herbst für die Profite des Kohlekonzerns RWE zerstört werden soll. Gerade in diesen Krisenzeiten ist unser Jugendfestival wichtig,...

