Jagd machen

Am Freitag, dem 6. Mai 2022 teilt die Tageszeitung Rheinpfalz mit, dass die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die Ermittlungen zu den Polizistenmorden von Kusel ausweiten will. Was war geschehen?

Am Montag, dem 31. Januar 2022, werden morgens um 4.22 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Ulmet im pfälzischen Kreis Kusel eine 24jährige Polizeistudentin und ein 29jähriger Oberkommissar durch Kopfschüsse getötet. Die beiden waren als ­Zivilstreife unterwegs, um Verdächtige eines Wohnungseinbruchs zu observieren. Um 4.20 Uhr meldet der ältere Kollege an die Einsatzzentrale, sie wollten zwei »dubiose Personen« in einem Transporter kontrollieren, in dem sich getötetes Wild befinde. Später würde man feststellen, dass es sich dabei um 22 Hirsche handelte. Direkt nach der Meldung fallen Schüsse, der Polizist sagt noch: »Kommt schnell. Die schießen auf uns.« Dann bricht der Kontakt ab. Als Einsatzkräfte zehn Minuten später ­eintreffen, finden sie ihre Koll...