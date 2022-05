Archiv der Gewalt

Im Juni 2017 kamen beim Brand des von Rentnern, Asylbewerbern und Arbeitern bewohnten Grenfell Tower im Londoner Stadtteil Kensington 72 Menschen zu Tode. Das Unglück wäre vermeidbar gewesen: nicht funktionierende Brandschutzmaßnahmen und Feuerlöscher sowie die leicht entflammbare Fassadendämmung führten zu einer Katastrophe, vor der Mieter schon Jahre zuvor gewarnt hatten. Heike Ruschmeyer hat das in Flammen stehende Hochhaus mit dem Titel »Schwarz auf weiß – London-Kensington, 14. Juni 2017« in Öl gemalt und als limitierten Druck für die neue Edition der Maigalerie produziert. Das Gemälde ist Teil der Einzelausstellung »Tatorte, Tatsachen«, mit der am 8. Mai in Berlin-Mitte die Maigalerie der jungen Welt eröffnete, die sich in einem hochkommerziellen Umfeld ganz dem ambitionierten Konzept einer nic...