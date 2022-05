Das Ausland mischt mit

Am kommenden Sonntag finden im Libanon Parlamentswahlen statt. In 48 Ländern haben Auslandslibanesen bereits am 8. Mai gewählt. Es ist das zweite Mal, dass im Ausland lebende Libanesen an der Abstimmung in ihrer Heimat teilnehmen können.

Nach Angaben des libanesischen Außenministeriums haben sich in diesem Jahr 195.000 Wahlberechtigte in libanesischen Botschaften und Konsulaten im Ausland registrieren lassen. 2018 waren es 224.000 gewesen. Die größte libanesische Diaspora lebt in lateinamerikanischen Ländern, auch in den USA, Kanada, Australien, Russland, der EU und in afrikanischen Staaten konnten Auslandslibanesen wählen.

In zehn mehrheitlich islamischen Ländern waren die Wahllokale schon am vergangenen Freitag geöffnet. Die Zahl der im arabischen Ausland lebenden Libanesen hat sich seit Beginn der Wirtschaftskrise im Zedernstaat 2019 deutlich erhöht. Schätzungen zufolge haben seitdem jährlich Zehntausende das Land verlassen. Besonders hart ist der Libano...