Goldgrube Klinik

Die Eigentümer des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) stellen eine zu Jahresanfang mit dem Land Hessen getroffene Vereinbarung zur »Zukunftssicherung« der Standorte in Frage. In einer Mitteilung vom Montag meldete die Rhön-Klinikum AG Zweifel daran an, ob »die in Aussicht gestellte Nachfolgeregelung wie geplant noch im zweiten Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossen werden kann«. Außerdem gab Vorstandschef Christian Höftberger bekannt, den Aufsichtsrat um Zustimmung zu einer vorzeitigen Kündigung einer seit 2017 bestehenden Übereinkunft zu bitten. In dieser ist festgehalten, in welchem Umfang die öffentliche Hand die beiden Häuser bis zum 31. Dezember 2022 finanziell unterstützt.

Aber nicht nur das: Im Gegenzug für Landesmittel in Höhe von im Schnitt jährlich über 75 Millionen Euro sind in dem genannten Vertrag betriebsbedingte Kündigungen sowie Ausgliederungen vertraglich ausgeschlossen. Am 14. Januar hatten sich die Landesregierung und die Kl...