Jubiläumstreffen für mehr Repression

Am Mittwoch hat der jährliche »Europäische Polizeikongress« in Berlin begonnen. Ausrichter der Beschaffungsmesse ist das Anzeigenblatt Behörden-Spiegel (BS). Das Motto in diesem Jahr lautet »Wandel – Risiko oder Chance? Europa, Gesellschaft, Klima, Technologie«. Offizielle Partner des Netzwerktreffens sind unter anderem SAP und Oracle, T-Systems und Vodafone Business, die Beraterfirma PWC und das geheimdienstnahe Big-Data-Unternehmen Palantir.

Gleich zu Beginn sprach EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in einer Videogrußbotschaft über die Gesundheitsversorgung für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Das irritierte das an derlei Dingen kaum interessierte Publikum: Die Botschaft war, wie sich herausstellte, für eine geplante Veranstaltung der Universität von Uppsala gedacht, wo diese Woche in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Zentru...