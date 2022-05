Jahrelange Pattsituation

In Israel hat am Montag nach mehrwöchiger Pause die Sommersitzungsperiode des Parlaments begonnen. Gleich am ersten Tag wehrte die von acht Parteien gebildete Koalitionsregierung zwei Misstrauensvoten der rechten Opposition ab. Ein Antrag der langjährigen Regierungspartei Likud von Benjamin Netanjahu scheiterte mit 52 gegen 61 Stimmen, eine Vorlage der nationalreligiösen Schas bekam ebenfalls 52 Stimmen und 56 Gegenstimmen.

Die Knesset hat insgesamt 120 Abgeordnete. An der Abstimmung beteiligten sich die vier Abgeordneten der arabischen Raam nicht. Die Partei hatte ihre Zugehörigkeit zur Regierung vor drei Wochen wegen der Polizeiaktionen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee suspendiert. Mindestens einer ihrer Abgeordneten befürwortet den definitiven Austritt aus der Koalition.

Selbst wenn die rechte Opposition eine der Misstrauensabstimmungen gewonnen hätte, wäre das nur ein – wenn auch politisch nicht unwichtiger – symbolischer Erfolg gewesen. Gegenwärtig ...