Da waren es nur noch vier

Die erste Instanz, der Pariser Strafgerichtshof, war unnachsichtig mit François Fillon. Wegen Betrugs und Veruntreuung öffentlicher Gelder hatte er den früheren französischen Premierminister (2007–2012) im Juni 2020 zu fünf Jahren Gefängnis, der möglichen Höchststrafe, verurteilt; drei Jahre auf Bewährung, zwei Jahre in Haft – eines in der Zelle, eines mit elektronischer Fußfessel. Am Montag ließ das von Fillon angerufene Berufungsgericht in seinem Urteil noch vier Jahre übrig, drei Jahre auf Bewährung, eines im relativ bequemem Haftmodus: »abzusitzen« in seinem 14-Zimmer-Landsitz in Sarthe (Pays de la Loire) und seinem Büro bei der Geschäftsbank Tikehau Capital, die seit zwei Jahren auf Fillons Erfahrung als gewiefter ehemaliger Handlanger des rechten Präsidenten Nicolas Sarkozy setzt.

Das Verfahren folge »den üblichen Regeln«, spotteten tags darauf die Hauptstadtzeitungen, sei ein »Klassiker des politiko-finanziellen Geschäfts«. Die Justiz schlage in ers...