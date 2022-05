Abhängen in der Warteschleife

Lange Leitung bei der Telekom. Kunden des größten europäischen Telekommunikationsunternehmens warteten am Dienstag mitunter vergebens auf den bestellten Servicemitarbeiter. Grund war ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bundesweit Zehntausende Beschäftigte aufgerufen hatte, um den Druck in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen. Man wolle ein »spürbares Signal direkt an den Verhandlungstisch senden«, hatte sich im Vorfeld Christian Filusch geäußert, Landesarbeitskampfleiter von Verdi Baden-Württemberg. »Wir erwarten ein Angebot, das die Gewinne des Konzerns und die steigenden Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten widerspiegelt.« Allein im Ländle rechnete der Gewerkschafter mit 1.000 Streikenden.

Parallel zur für Dienstag und diesen Mittwoch anberaumten dritten Verhandlungsrunde kam es auch in anderen Bundesländern zu »vollschichtigen« Arbeitsniederlegungen, etwa in Niedersachsen, Bremen, Hessen, Bayern und dem Saarland...