Verharmlosende Zuschreibung

In ihrem neuesten Aktivitätsbericht haben die Kriminalpolizeien von Bund und Ländern für das Jahr 2021 einen Anstieg politisch motivierter Kriminalität (PMK) um rund 23 Prozent verzeichnet. Ein wesentlicher Grund seien »erheblich« höhere Fallzahlen, die in dem von den Behörden für die Statistik geschaffenen Bereich »nicht zuzuordnen« sind. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Report »Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2021« hervor, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in Berlin der Öffentlichkeit präsentierten. Der »Rechtsextremismus« sei die größte »extremistische Bedrohung«, sagte Faeser. Zugleich müsse der Staat gegen »linksextreme« Gewalt weiter »sehr konsequent« vorgehen. Besonders im Blick habe man den G7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau.

Der Bericht weist 21.964 Rechten zugeschriebenen und 10.113 Linken zugeordnete Straftaten aus. Dabei handele es sich um einen Rückga...