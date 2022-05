100.000 »Verschwundene«

Als Debanhi Escobar, 18 Jahre, am 9. April eine Party in der Stadt Monterrey im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León im Morgengrauen verlässt, nimmt sie ein Taxi. Debanhi steigt an einer Landstraße Richtung Nuevo Laredo aus. Das Foto, was der Taxifahrer hier von ihr aufnimmt, geht viral, denn: De­banhi verschwindet ab diesem Zeitpunkt für fast zwei Wochen. Am 21. April schließlich findet man sie tot auf – in einem vier Meter tiefen Wassertank auf dem Grundstück eines Motels wenige Schritte von der Stelle, an der sie aus dem Taxi stieg.

Als man ihre Leiche findet, gehen Tausende Feministinnen in ganz Mexiko auf die Straße. Sie werfen den staatlichen Behörden Fahrlässigkeit vor und fordern Gerechtigkeit. Polizei und Staatsanwaltschaft werden bezichtigt, gemeldeten Fälle nicht ernst zu nehmen und statt dessen Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben.

Debanhis Fall wirft viele Fragen auf: Die Staatsanwaltschaft hatte das Grundstück des besagten Motels zuvor viermal durc...