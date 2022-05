Allein in der Schicht

Die Schilderungen der Aktivistinnen und Aktivisten von »Notaufnahmen retten« sind erschreckend. Während einer digitalen Pressekonferenz vor einer Woche beschrieben sie Fälle, in denen eine Notfallpflegekraft allein in der Nacht Dienst tat und zugleich zwei Menschen wiederbelebt werden mussten. In einem Fall gelang das tragischerweise nicht. Entstanden ist die Gruppe aus der Berliner Krankenhausbewegung. Diese hatte im letzten Jahr in einer monatelangen Auseinandersetzung Tarifverträge zur Entlastung in den Krankenhäusern Charité und Vivantes erkämpft. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) organisierte im Rahmen des Kampfes einen mehr als 30tägigen Streik der Pflegekräfte.

Genau hier setzt nun die Initiative »Notaufnahmen retten« an. Denn die Tarifverträge, die die enorme Überlastung des Pflegepersonals verringern sollen, finden in den Notaufnahmen der Kliniken keine Anwendung.

Aus der Unterbesetzung in den Rettungsstellen folgten schlimme Zuständ...