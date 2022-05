Re: Sex aus Armut

Zwangsprostitution in Europa

Junge Frauen, zumeist aus Rumänien oder Bulgarien, versuchen, dem Elend in ihren Heimatländern zu entkommen und landen in deutschen Bordellen. Menschenhändler versprechen ihnen gut bezahlte Jobs, um sie hier in die Sexsklaverei zu zwingen. Erleichtert wird diese Zwangsprostitution durch eine Gesetzgebung, die Prostitution legalisiert und als Dienstleistung definiert – freiwillig angeboten. Wird Zeit, dass sich das ändert.

Arte, 19.40 Uhr

Pulverfass Pazifik

Chinas Aufstieg zur Seemacht

Seit zehn Jahren versucht die Kommunistische Partei Chinas, den Einfluss der USA im Südchinesischen Meer und im Pazifik gezielt einzudämmen. Als Antwort auf die ­zunehmende Aktivität Chinas hat sich mit Hilfe Indiens und Japans eine neue Front gebildet: der Indopazifik. Und der Westen st...