Böses Erwachen

Eigentlich wollte ich einen Leserbrief schreiben. Aber ich bin kein Leser. Denn ich lag drei Jahre im Koma, und da kann niemand lesen, versteht ihr? Ob es tatsächlich drei Jahre waren, weiß ich nicht genau, vielleicht habe ich mich auch verhört. Die Krankenschwestern auf der Komastation verstehen kein Deutsch. Aber sie sind sehr freundlich und flink! Vielleicht waren es eher dreißig Jahre Koma? Im Radio spielen sie Billy Idol, Aha, Modern Talking und reden davon, wie böse Moskau ist.

Gestern bin ich entlassen worden. »Ich ging in der Stadt so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich … eine Fahne wehen, wie gelb leuchtend, und blau so schön …« Nachdem ich die Flagge überall, auch an Rathäusern, The...