Arbeiter gegen Krieg

Zum Abschluss seiner dreitägigen Beratungen hat der 18. Kongress des Weltgewerkschaftsbundes (WGB) am Sonntag in Rom den Zyprioten Pampis Kyritsis, bisher Generalsekretär der Pancyprian Federation of Labour (PEO), zum neuen Generalsekretär gewählt. Er löst damit den bisherigen Generalsekretär George Mavrikos (PAME) ab. Cinzia Della Porta von der italienischen Unione sindacale di Base (USB), die den Kongress ausrichtete, wurde Mitglied des Sekretariats, Pierpaolo Leonardi, ebenfalls USB, Koordinator. Mit der gleichzeitigen Verlegung des Sitzes nach Rom wurde die kämpferische Rolle der italienischen Basisgewerkschaften herausgestellt.

435 Delegierte aus 133 Ländern vertraten bei dem Kongress 105 Millionen Mitglieder des WGB. Weitere 300 Delegierte waren coronabedingt per Livestreaming zugeschaltet. Mit einer Kranzniederlegung an den Fosse Ardeatine, den Tuffsteinhöhlen bei Rom, hatten die Teilnehmer der 335 Zivilisten und politischen Gefangenen gedacht, die ...