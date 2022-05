Melnyk nicht zufrieden

Mit seiner TV-Ansprache zum »Tag der Befreiung vom Faschismus«, der bei ihm nur »Tag der Befreiung« hieß, hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag abend in der Rechtfertigung seiner Politik angesichts des Ukraine-Kriegs versucht. Vor Geschichtsklitterung schreckte er dabei nicht zurück. Zwar erwähnte er anfangs, dass es der militärische Sieg der »Alliierten« gewesen sei, der der »nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland ein Ende gesetzt hat« und behauptete kühn, dass »wir Deutsche« dafür »bis heute dankbar« seien. Dass die Sowjetunion zu eben diesen Alliierten gehört hatte, war dem Kanzler aber offenbar entfallen. Mit keinem Wort erwähnte der Redner, dass es die Völker der Sowjetunion gewesen sind – die Ukrainer eingeschlossen –, die mit geschätzt 27 Millionen Toten den mit Abstand höchsten Blutzoll für die Bezwingung des deutschen Faschismus gezahlt haben.

Die Reaktionen auf Scholz’ Rede fielen erwartun...