Bumerang für Washington

Washingtons Entscheidung, Kuba, Nicaragua und Venezuela vom 9. Amerikagipfel auszuschließen, könnte dazu führen, dass eine Reihe von Ländern das Treffen vom 8. bis 10. Juni boykottieren. Damit würden erstmals seit 1994, als der erste Gipfel in Miami stattfand, knapp die Hälfte der 35 Staaten des Doppelkontinents nicht an der Zusammenkunft teilnehmen. So kündigten die 14 Mitgliedsländer der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) am Donnerstag an, dass sie nicht am Gipfel teilnehmen würden, wenn ein Land der Region ausgesperrt wird. Der Botschafter von Antigua und Barbuda in Washington, D.C., Ronald Sanders, versicherte, dass »mehrere karibische Staaten nicht nach Los Angeles reisen, wenn die USA den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó weiterhin als »Interimspräsidenten« anerkennen oder gar einladen würde. »Der Amerikagipfel ist keine Veranstaltung der US-Regierung, also können die USA auch nicht entscheiden, wer eingeladen wird und wer nicht«, erk...