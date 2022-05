Späte Gerechtigkeit möglich

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Massaker von Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma können Überlebende und Nachfahren der 300 Opfer auf Gerechtigkeit hoffen. Es gilt als schlimmstes Pogrom an der schwarzen Bevölkerung in der Geschichte der USA. Bezirksrichterin von Tulsa County, Caroline Wall, hat vergangene Woche in einer Anhörung den Antrag der beklagten staatlichen Institutionen abgelehnt, die Klage der letzten Überlebenden abzuweisen. Damit kann das Verfahren fortgesetzt werden, in dem für das rassistische Massaker und seine Folgen Entschädigungen gefordert werden.

Erst im vergangenen Jahr hatte der von der afroamerikanischen Gemeinde von Tulsa gebildete Gedenkausschuss »921 Tulsa Race ­Massacre Centennial Commission« den 100. Jahrestag genutzt, an das Massaker zu erinnern. Tausende bewaffnete Weiße hatten am 31. Mai und 1. Juni 1921 Hunderte Einwohn...