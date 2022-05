Enteignet und vertrieben

Die Familie Wolf war seit Jahrhunderten im Schlüchterner Land ansässig. Schon im 17. Jahrhundert waren spanische Juden nach Westeuropa eingewandert. Sie flohen vor der spanischen Inquisition des Spätmittelalters, die sowohl gläubige als auch getaufte Juden verfolgte. Juden hatten in früheren Jahrhunderten zu den meisten Berufen und Gewerbezweigen keinen Zutritt. Viele gingen über Land und handelten mit Kleidern, Kurzwaren und ähnlichem. So auch die Vorfahren der Familie Wolf, die aus dem Korb auf dem Rücken selbst hergestellte Seife und Kerzen an die Bauern verkauften. 1818 wurde der Zugang zu vielen Gewerbezweigen für Juden erleichtert. Sieben Jahre später gründete Victor M. Wolf eine Seifenfabrik in Schlüchtern, bis heute die älteste ihrer Art in Deutschland. Dabei kam ihm entgegen, dass die Seifenindustrie in dieser Zeit einen gewaltigen Aufschwung nahm. Die Nachfrage nach Seife und fließendem Wasser und damit der Seifenverbrauch stieg infolge gesteige...