Männer auf einem Hügel

Wenn in der Tagesschau ein schwarzweißes Foto hinter dem Sprecher erscheint, folgt eine Todesmeldung. Automatisch erkennt das Publikum, dass der Abgelichtete bereits Teil der Geschichte ist. Dieser Mechanismus wird weniger durch das Farbschema selbst gesteuert, sondern eher dadurch, dass es längst auch andere gibt. Während wir unsere Gegenwart, zumindest annähernd, technisch in den Farben abbilden können, die wir vor uns sehen, assoziieren wir mit Schwarzweiß etwas, das nicht (mehr) unserer Zeit angehört.

In »Die Farben der Vergangenheit – Wie Geschichte zu Bildern wird« geht der Kunsthistoriker Peter Geimer solchen Eigenschaften von Bildern nach. Der FU-Professor ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Fotografietheorie, sein Buch beginnt aber mit einer Analyse von Werken des Malers Ernest Meissonier (1815–1891). Der Franzose schloss mit einigen seiner Gemälde an die Historienmalerei an, allerdings mit ganz anderen Zielen. Er orientierte sich nic...