Zum Inhalt dieser Ausgabe | Castillo geht in die Offensive Peru: Regierung legt Gesetzentwurf für Bildung von verfassunggebender Versammlung vor Quincy Stemmler Im Streit um eine neue Verfassung geht die Regierung von Perus Präsidenten Pedro Castillo nun in die Offensive: Am Dienstag hat Premierminister Aníbal Torres einen Gesetzentwurf zur Bildung einer verfassunggebenden Versammlung vorgelegt. Darin wird eine Volksabstimmung über ihre Einrichtung vorgeschlagen. Die Ablösung der neoliberalen Konstitution durch ein neues Grundgesetz war eines der zentralen Wahlversprechen Castillos. »Viele Dinge werden über die verfassunggebende Versammlung gesagt, aber ich möchte hervorheben, dass dieser Gesetzentwurf nicht gegen gültige Verfassungsnormen verstößt«, so Torres vor dem peruanischen Kongress. Damit versuchte er dem Protest der Opposition zuvorzukommen. Diese hatte erst im Januar die Möglichkeiten zum Abhalten von Volksabstimmungen über Verfassungsänderungen erheblich eingeschränkt. Ein nationales Referendum kann somit nur noch mit Zustimmung des Parlaments abgehalten werden. Dort verfügt die rechte Opposition über d...

