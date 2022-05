Ministerium mauert

Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahren weltweit Opfer des US-Drohnenkrieges geworden. Hierbei soll der US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein eine entscheidende Rolle bei der Echtzeitsteuerung von US-Kampfdrohnen spielen, »mit denen bis heute extralegale Tötungen vorgenommen werden«, wie Friedensaktivist Hermann Theisen am Freitag im Gespräch mit junge Welt sagte. Theisen, Mitglied in der DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) sowie Aktiver in der Kampagne »Stopp Air Base Ramstein«, versucht seit mehr als einem Jahr in Erfahrung zu bringen, welche Erkenntnisse der Regierung von Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) und ihrem Justizminister Herbert Mertin (FDP) zur Scharnierfunktion des US-Luftwaffenstützpunkts im US-Drohnenkrieg vorliegen.

Doch Theisen stößt bislang auf eine Mauer des Schweigens, weshalb er Klage vor dem Verwaltungsgericht Mainz ...