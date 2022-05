Zum Inhalt dieser Ausgabe | Belästigungen auf Gehsteig wie gehabt Belagerung von Beratungsstellen durch Abtreibungsgegner: Politik lässt sie gewähren Gitta Düperthal Jahr für Jahr das gleiche Szenario: Religiös-fundamentalistische Gruppen wie »40 Tage für das Leben« belagern Beratungsstellen von Pro Familia. Mit ihrem rückständigen, gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen gerichteten Weltbild belästigen sie Schwangere, die dort Hilfe suchen. Auch in Frankfurt am Main nahmen sie die Zeit vor Ostern zum Anlass, um mit Gesang, Gebeten und rührseligen Bildern von Babyhänden zu stören. Als ihre Mission begreifen sie es, »Abtreibung undenkbar machen« zu wollen, wie es einer der Fanatiker auf dem Facebook-Account der Gruppe erklärt. Weder die Stadt noch das Bundesland Hessen hätten die Belästigung auf dem Gehsteig bislang geregelt, äußerte die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Christiane Böhm, am Dienstag verärgert im Gespräch mit junge Welt. Als »Beterinnen« träten dort Frauen auf, Männer spielten sich dagegen als offizielle Sprecher der reaktionären Truppe auf. Das Stören der »ges...

