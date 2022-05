Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gar nicht so isolationistisch Vor 100 Jahren annektierten die USA das Kingman Reef im Pazifik und begannen damit eine Reihe von Kolonialexpansionen in den 1920er und 1930er Jahren David X. Noack Vor 100 Jahren annektierten die Vereinigten Staaten von Amerika das Kingman Reef im Zentralpazifik. Die Annexion bildete den Startschuss für zwei weitere Jahrzehnte der kolonialen Aufteilung von Pazifikinseln unter den Großmächten, allen voran den USA und Großbritannien. Während sich die wechselnden US-Regierungen der 1920er und 1930er Jahre größtenteils aus europäischen Angelegenheiten heraushielten (»Isolationismus«), bauten sie das Kolonialimperium der Vereinigten Staaten im Stillen Ozean immer weiter aus. Erste koloniale Schritte Die ersten überseeischen US-amerikanischen Kolonisierungsansätze reichen weit bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Die Amerikanische Kolonialisierungsgesellschaft (»American Colonization Society«, ACS) entstand bereits 1816 und hatte das Ziel, für befreite nordamerikanische Sklaven im Westen Afrikas eine Kolonie zu etablieren. 1819 erhielt die ACS für diesen Plan einen Finanzzuschuss vom US-Kongress. An der sogenannten Pfeffer...

Artikel-Länge: 20009 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen