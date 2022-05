Zum Inhalt dieser Ausgabe | Keine Geschlechter, nur noch Deutsche Ken Merten Der Junge, der grad Schokoeis geholt hat, trägt Wifebeater, seine Schwester auch. Sie versuchen, nicht zu kleckern. Ausnahmslos alle Frauen haben hier, bis sie zu alt sind, um zu leben, rasierte Achseln. Auf dem Dach des Béisbol-Stadions von Nueva Gerona steht eine Statue von einem schlägerschwingenden Piratenkapitän. Die Keramikfabrik, an der wir vorbeifahren, heißt »2. Kongress der PCC«. Der Busfahrer hupt einen Fahrradfahrer mit Kind auf dem Gepäckträger von der Straße. Der zeigt ihm den Daumen und meint wohl einen anderen Finger. Allgemein wird hier viel der Daumen gezeigt. Wir kommen beim staatlichen Mineralunternehmen Geominsal an und werden in einen Saal geleitet. Die schweren Stühle darin haben bequeme, mit Blumenmuster bestickte Sitzkissen, die ich noch von Oma kenne, und unbequeme Lehnen, die einen zu übertrieben aufrechtem Sitzen zwingen. Das Balkendiagramm, das die Planübererfüllung von einem Prozent für das vergangene Jahr aufzeigen soll, ergi...

Artikel-Länge: 4117 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen