»Rasche« Straffung bei Fed

Der Schritt kann als einigermaßen historisch bezeichnet werden: Am Mittwoch abend (Ortszeit) hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine »rasche« Straffung ihrer Geldpolitik angekündigt und den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Das ist der größte Zinssprung seit mehr als zwei Jahrzehnten in den USA. »Die Inflation ist viel zu hoch«, rechtfertigte Zentralbankchef Jerome Powell die Maßnahme. »Wir handeln rasch, um sie wieder zu senken.« Bei den kommenden Sitzungen des Zentralbankrats dürften weitere Erhöhungen um je 0,5 Prozentpunkte folgen, erklärte Powell noch. Zudem werde die Fed ab Juni ihre Bilanzsumme von rund 9,5 Billionen US-Dollar abbauen, den Märkten werde damit monatlich Liquidität in zweistelliger Milliardenhöhe entzogen, so der Zentralbanker.

Die Teuerungsrate in den USA lag im März bei 8,5 Prozent gegenüber dem ...