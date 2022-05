Verhinderter Sozialdarwinist des Tages: Kevin Kühnert

Das Leben ist manchmal einfach hart. Da hat man sich in jungen Jahren den Weg vom Schülersprecher zum eingeklagten Studium erkämpft, um es abzubrechen und entnervten Eltern im Callcenter eines Spielzeughändlers noch mehr den Nerv zu rauben, das dann bei den »Jungsozialisten« fortzuführen –, um dann als Generalsekretär der SPD – Achtung: keine Wohnung in Berlin zu finden. Aber Moment mal, war da nicht was? Wer hat uns verraten … Giffey, »Expertenkommission« – aka Juristen gegen Aktivisten, Mietendeckel … Die Liste ließe sich, was die Wohnungspolitik der vergangenen Jahrzehnte in d...