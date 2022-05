Die Wunden sind weiter offen

Die um den Jahrestag des Aufstandes in South Central Los Angeles von 1992 am 29. April 2022 verbreiteten Aufrufe zu »mehr Einheit« kamen zu einem Zeitpunkt, an dem die am Vortag veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage der kalifornischen Loyola Marymount University (LMU) ernüchternd wirken mussten. Sie zeigten, dass rund 68 Prozent der Befragten in Los Angeles es für »eher oder sogar sehr wahrscheinlich halten, dass es in den nächsten fünf Jahren zu Unruhen wie 1992 kommen« werde. Das war der höchste Prozentsatz in der Geschichte der Umfrage, die von der in Los Angeles ansässigen LMU seit 1997 regelmäßig durchgeführt wird.

Die Demokratin und Bürgermeisterkandidatin Karen Bass reagierte auf die Umfrageergebnisse »ziemlich schockiert« und mahnte im US-Sender ABC 7 an, die Dinge dürften nicht »so schlimm werden, dass die Menschen am Ende mutlos und verzweifelt sind und die Stadt wieder auseinandernehmen«. Bass erklärte, sie sehe »Ähnlichkeite...