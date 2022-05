Eine schleichende Katastrophe

»Amerika, baumbestanden, / wildes Dornengesträuch zwischen den Meeren, / von Pol zu Pol wiegtest du, grünende Pracht, / dein Wälderdickicht.«

Der zitierte Gedichtzyklus »Canto General« des chilenischen Nobelpreisträgers Pablo Neruda (1904–1973) ist leider weitgehend in Vergessenheit geraten. Der bereits schwerkranke kommunistische Dichter wurde 1973 von putschenden Militärs unter Hausarrest gestellt und verstarb wenig später. Viele seiner Freunde gehen bis heute von einem Mord aus. Die ganz am Anfang des Zyklus stehenden Liebesklärungen des Dichters an die Natur haben eine ungebrochene Aktualität in derzeit in seiner Heimat tobenden sozialen Auseinandersetzungen um die Ressource Wald.

Die 1973 installierte Militärregierung von General Augusto Pinochet war schon früh für neoliberale Deregulierungsprogramme verantwortlich. Die Resultate waren nicht nur heftige soziale Umverteilungen von unten nach oben, sondern auch massive Umweltzerstörungen durch Großuntern...