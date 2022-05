Kultur des Scherenschnitts

Ich habe in den letzten zwei Jahren immer brav meine Hände gewaschen. ARD und ZDF waren da recht deutlich: Waschen Sie bitte Ihre Hände, und wir waschen dafür Ihr Gehirn. Arbeitsteilung kann niemand so gut wie der gute alte Kapitalismus. Und obwohl ich meine Hände in öffentlich-rechtlicher Unschuld wasche, beschleicht mich immer mehr der Verdacht, dass nicht die sauberen Hände, also Demokratie, Freiheit, Völkerrecht und andere folkloristisch benutzte Substantive das Problem sind, sondern die Schere im Kopf. Lieber Leser, fragen Sie mich bitte nicht, wie ein solches Werkzeug in einen Kopf hineinkommt. Der Kopf ist die Heimstatt des Gehirns, also die Kommandobrücke einer Person. Hier hören, sehen, sprechen und denken wir. Im Normalfall jedenfalls. Aber was ist heute normal?

