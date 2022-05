Bild schießt CSU-General ab

Nach lediglich rund zwei Monaten im Amt hat der Generalsekretär der bayerischen CSU, Stephan Mayer, am Dienstag abend seinen Rücktritt erklärt. Der 48jährige nannte dafür »gesundheitliche Gründe«, führte aber auch an, er habe sich in »nicht angemessener Wortwahl« gegenüber einem Journalisten geäußert. Zuerst hatte Bild München am Montag abend von Drohungen Mayers gegenüber einem festangestellten Redakteur des Burda-Verlages berichtet. Laut einem dem Blatt vorliegenden Schreiben der Anwälte des Journalisten Manfred Otzelberger habe Mayer diesem telefonisch gedroht: »Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens.« Zudem habe Meyer gefordert: »Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.« Es sei wie in einem Mafiafilm gewesen, so Otzelberger am Dienstag gegenüber dem Magazin Bunte. Auf eine Nachfrage der Deutschen Presseagentur erklärte der Jurist Mayer: »Ich bestre...