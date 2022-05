Hesterberg, Finck, Billhardt

Ursprünglich wollte Heinrich Mann, anders als sein Bruder Thomas ein ausgewiesener Linker, die Filmrechte des anti­wilhelminischen Romans »Professor Unrat« von 1905 in den zwanziger Jahren nicht gerade an die Staatsfirma Ufa geben. Doch seine damalige »feste Freundin« Trude Hesterberg redete ihm zu, denn sie fand (vielleicht nicht zu Unrecht), dass ihr die Rolle der Lola-Lola auf den Leib geschrieben sein könnte. So unterzeichnete Mann den Vertrag unter der Bedingung, dass die Hesterberg die Hauptrolle spielt. Wir wissen, dass sich Regisseur Josef von Sternberg in Marlene Dietrich verliebte, die neun Jahre jünger war als die Hesterberg und die Rolle bekam.

Am 2. Mai 1892 war die spätere Sängerin, Schauspielerin und Diseuse Trude Hesterberg in Berlin geboren worden, sie starb 1967 in München. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete sie mit der »Wilden Bühne« ihr eigenes Kabarett und versicherte sich der Mitarbeit von Autoren wie Walter Mehring, Kurt Tuc...