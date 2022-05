Die nächste Krise

Gerade erst hat die spanische Regierung den Streit mit der marokkanischen Monarchie weitgehend beilegen können. Nun gibt es ein Zerwürfnis im Verhältnis zu Algerien. Vergangenen Mittwoch hatte Madrid angekündigt, seinen südlichen Nachbarn Marokko ab sofort über die Pipeline Maghreb–Europa (PME) mit Erdgas beliefern zu wollen. Daraufhin warnte noch am selben Tag der algerische Energieminister Mohammed Arkab, jegliche Gaszufuhr an Spanien werde gestoppt, sollte algerisches Gas nach Marokko weiterverkauft werden. Das würde als »Verstoß gegen vertragliche Verpflichtungen« angesehen und könne zur »Aufhebung der Verträge« führen.

In welchem Maße Algier aufgebracht ist über die Politik der Linksregierung in Madrid, scheint diese noch gar nicht begriffen zu haben. »Wir hatten sehr gute und solide Beziehungen«, hatte Algeriens Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune am 24. April gegenüber der Presse erklärt. Aber Spaniens Premierminister Pedro Sánchez habe »alles zerb...