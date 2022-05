Wenn das nicht Liebe ist

Drittletzter Spieltag in der dritten Liga, es ging für viele ans Eingemachte. Die beiden Freitagsspiele zwischen Braunschweig und Magdeburg bzw. Viktoria Berlin und Saarbrücken nahmen ihren Lauf und hatten für jeweils ein Team weichenstellende Bedeutung, während für die zwei anderen die Saison bereits gelaufen war. Magdeburg hatte den Aufstieg in die zweite Bundesliga bereits in der Vorwoche meisterlich zu feiern gewusst, wohingegen Saarbrücken die Erfüllung seiner Aufstiegsträume auf die nächste Saison hatte verschieben müssen. Viktoria Berlin musste gegen Saarbrücken unbedingt gewinnen, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Zur Halbzeit und lange danach blieb es beim 1:1, bis Joker Kimmo Hovi den Viktoria-Anhang in der Nachspielzeit jubeln ließ. Der Berliner Sieg war gleichbedeutend mit Würzburgs Abstieg. Nächste Woche haben die Mannen aus Lichterfelde allerdings spielfrei und müssen zitternd zuseh...