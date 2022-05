Ordnung und Fortschritt

Mich sprach einmal eine ältere Dame vor dem Ausgang des Berliner U-Bahnhofs Mehringdamm an. Sie wollte wissen, wo der nächste Sparkassen-Geldautomat sei. »Gleich unten, die Treppe runter«, sagte ich. Aber dort traute sie sich nicht hin: zu gefährlich, zu viele Kriminelle! Ich versuchte, ihr diese irrige Meinung auszureden – ohne Erfolg.

Die Frau entsprach genau dem Typus, auf den das sogenannte Kriminalitätsfurchtparadox zutrifft, wie es der Kriminologe Joachim Häfele nennt. Bei älteren Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Opfer einer Straftat werden, am niedrigsten, gleichzeitig haben sie am meisten Angst vor Kriminalität, erklärte er in einem Interview in der Zeitschrift Kultur & Gespenster (13/2012). Die ältere Dame bekräftigte mit ihrer Angst vor Verbrechern einmal mehr die US-amerikanische Broken-Windows-Theorie (1982), die freilich gar keine ist, nicht einmal eine empirische Studie, sondern ein reaktionärer Aufsatz, der es laut Häfele zur ...