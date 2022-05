Eindeutiges Votum

Unter Interessierten machte es schon am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, die Runde. Am Montag dann bestätigte Verdi offiziell das Ergebnis der Urabstimmung: 98,31 Prozent der Beschäftigten, die sich an der Wahl beteiligt hatten, stimmten für Streiks an den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Und das eindeutige Votum ging nicht nur von Verdi-Mitgliedern aus. An der Abstimmung hätten sich mehr Beschäftigte beteiligt, als Verdi Mitglieder habe, sagte Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin NRW, auf einer Pressekonferenz am Montag in Düsseldorf. Erste Arbeitsniederlegungen »in geringem Umfang« gab es bereits am Montag, weitere gibt es diesen Dienstag. Grund ist, dass der Arbeitgeberverband des Landes (ADL) Aufforderungen zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag Entlastung nicht nachgekommen ist und das von den Beschäftigten gesetzte Ultimatum von 100 Tagen hat verstreichen lassen. Verdi habe dem Interessenverband sieben Termine genannt, doch die...